Обама встретился с кубинскими диссидентами и похвалил их за смелость

"Часто необходимо проявлять выдающуюся смелость, чтобы быть активным в общественной жизни здесь, на Кубе", - сказал Барак Обама, сообщает Би-би-си. По словам президента, власти США надеются, что усилия Вашингтона помогут кубинцам жить счастливо и успешно.

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Ранее Барак Обама выступил с обращением к кубинцам, в котором призвал их принимать перемены и смотреть будущее с надеждой. При этом он отметил, что США с пониманием относятся к различиям между двумя странами.

Накануне в ходе встречи с кубинским лидером Раулем Кастро Барак Обама заявил, что разногласия по вопросам прав человека и демократии пока еще являются препятствием для укрепления связей Кубы и США.

При этом президент США отметил, что видит успехи кубинских властей в области здравоохранения и образования.

Рауль Кастро, в свою очередь, заявил, что если бы блокада против Кубы была снята, то Вашингтон и Гавана могли бы достичь большего.