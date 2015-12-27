Главарь боевиков: ИГИЛ приближается к Израилю с каждым днем - NBC

Предполагаемый лидер группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади выступил с угрозами в адрес всех участвующих в операциях против ИГИЛ стран. Об этом идет речь в опубликованном "официальными медиа" группировки обращении от имени аль-Багдади. Заявление цитирует NBC news.

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Представившийся аль-Багдади человек утверждает, что все страны, которые борются с ИГИЛ, "заплатят за это". Также он угрожает Израилю, обещая, что "Исламское государство" становится ближе" к этой стране с каждым днем.

Кроме того, аль-Багдади призывает всех мусульман присоединиться к борьбе, утверждая, что это их исламская обязанность.

Напомним, после кровавых терактов в Париже, когда погибли 130 человек, антиигиловская коалиция во главе с США, а также Россия усилили интенсивность авиаударов по позициям ИГ.