Папа Римский омыл ноги беженцам (фоторепортаж)

Папа Римский Франциск омыл ноги мигрантам, в том числе и мусульманам, в приюте для беженцев около Рима, пишет Gordonua.com со ссылкой на Deutsche Welle.

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Папа осуществил ритуал во время пасхальных мероприятий на церемонии в центре приема беженцев в городке Кастельнуово-ди-Порто.

При этом понтифик осудил теракты в столице Бельгии, сравнив их с войной, и добавил, что, несмотря на разные культуры и религии, "мы – братья и хотим жить в мире".

Как известно, Папа Римский Франциск является одной из наиболее популярных личностей в мире. Согласно опросу, 54% жителей планеты хорошо относятся к Франциску, 12% придерживаются неблагоприятного мнения, 34% не знают, как оценить Папу.