В Бельгии эвакуировали атомную электростанцию - Reuters

Соответствующую информацию распространил бельгийский телеканал VTM, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Телекомпания не смогла получить оперативный комментарий.

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Отмечается, что АЭС находится примерно в 90 км от столицы Бельгии Брюсселя, где 22 марта прогремели три взрыва — сначала два в аэропорту, потом на станции метро «Маэльбек». Федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Леу официально заявил, что все взрывы были терактами.