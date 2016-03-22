В Бельгии эвакуировали атомную электростанцию - Reuters
16:03, 22 марта 2016Мир
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В бельгийской провинции Льеж эвакуирована атомная электростанция Тианж.
REUTERS
Соответствующую информацию распространил бельгийский телеканал VTM, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Телекомпания не смогла получить оперативный комментарий.
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Отмечается, что АЭС находится примерно в 90 км от столицы Бельгии Брюсселя, где 22 марта прогремели три взрыва — сначала два в аэропорту, потом на станции метро «Маэльбек». Федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Леу официально заявил, что все взрывы были терактами.
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