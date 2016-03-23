Войска Асада готовятся к решающему штурму сирийской Пальмиры

По данным представителя ВС Сирии, войска находятся в 2 км от города, готовясь к решающему штурму, сообщает ТАСС со ссылкой на SANA. По его словам, саперы разминируют сейчас подходы к Пальмире.

В ходе уничтожения последних оплотов террористов "Исламского государства" в Эль-Хайяле, как отметил военпред, "было убито и ранено большое количество боевиков, остальные бежали, побросав оружие". Гора возвышается над оазисом, захваченным бандами ИГ в мае прошлого года, и позволяет вести огонь по их позициям на подступах к Пальмире и внутри самого города.

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Сирийские ВВС, тем временем, нанесли удары по укрепрайонам террористов в оазисе Эль-Карьятейн на шоссе Дамаск-Пальмира. Там ликвидирован их последний оплот в Мхине. Боевики понесли потери, выведена из строя их военная техника и транспортные средства.

В Дейр-эз-Зоре на Евфрате войска отразили попытки банд ИГ захватить кварталы, находящиеся под защитой сирийской армии. Атаки террористов отражены также к северу от Латакии и в промышленной зоне Алеппо.