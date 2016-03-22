Турчинов связывает всплески терактов в Европе с гибридной войной России

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО Украины.

«Неслучайно новой мишенью террора был избран Брюссель, где размещены официальные учреждения ЕС и НАТО. Цель у террористов всегда одна - посеять панику, страх, уязвимость и незащищенность. Поэтому единственное, что можно противопоставить терроризму, - сплоченность, спокойствие и четкие адекватные действия», - подчеркнул секретарь СНБО Украины.

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Турчинов выразил искренние соболезнования семьям погибших и надежду на скорейшее выздоровление раненых.

«Сегодня всплески террористических атак - следствие той гибридной войны, которую начала Россия. У кровавого террора, развязанного на востоке нашей страны, и терактов в Турции, Париже и Брюсселе, - одни и те же режиссеры. Сознательно уничтожая гражданскую инфраструктуру в сирийских городах, Российская Федерация активно стимулировала мощные миграционные потоки, в которых легко маскировать фундаменталистов и террористов. Только понимая угрозы и объединившись, мы способны победить международный терроризм и остановить тех, кто его культивирует», - подчеркнул секретарь СНБО Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Брюсселе произошло несколько взрывов. Согласно последним сообщениям, погибли по меньшей мере 34 человека, около 200 получили ранения.