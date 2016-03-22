Reuters рассказал о действиях боевиков ИГИЛ в ходе совершения серии терактов в Брюсселе

"Боевики "Исламского государства" открыли огонь внутри аэропорта Брюсселя, прежде чем несколько из них взорвали свои взрывные пояса, а мученик-смертник взорвал на себе пояс со взрывчаткой на станции метро Маальбек", - говорится в заявлении террористов, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Читайте также"То, чего мы боялись, произошло": Премьер Бельгии сделал заявление в связи с терактами в Брюсселе

В заявлении также отмечается, что нападения совершены из-за участия Бельгии в военной коалиции против "Исламского государства".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоялась серия терактов. В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро. Федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Леу официально заявил, что три взрыва в Брюсселе были терактами. Он также сообщил, что один из взрывов в аэропорту был осуществлен террористом-смертником. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека.