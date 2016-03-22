В Бельгии опровергли информацию об эвакуации АЭС
17:16, 22 марта 2016Мир
231 0
Энергетическая компания Electrabel, которая базируется в Бельгии, опровергла сообщения об эвакуации АЭС "Тианж".
"Тианж" не эвакуирована / www.geocaching.su
Ранее агентство Reuters со ссылкой на бельгийский телеканал сообщало об эвакуации атомной электростанции. Однако на официальной странице энергетической компании в Twitter появилось сообщение, где объяснили, что домой отпустили лишь некоторых сотрудников АЭС, пишет ТСН.uа.
Читайте такжеТеракты в Брюсселе: Эвакуация пассажиров метро (фоторепортаж, видео)
"Тианж" не эвакуирована, однако лица, от которых не зависит работа станции, могут вернуться домой", - говорится в сообщении компании.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter