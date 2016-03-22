В Бельгии опровергли информацию об эвакуации АЭС

Ранее агентство Reuters со ссылкой на бельгийский телеканал сообщало об эвакуации атомной электростанции. Однако на официальной странице энергетической компании в Twitter появилось сообщение, где объяснили, что домой отпустили лишь некоторых сотрудников АЭС, пишет ТСН.uа.

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"Тианж" не эвакуирована, однако лица, от которых не зависит работа станции, могут вернуться домой", - говорится в сообщении компании.