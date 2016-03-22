В Сирии в районах перемирия за 23 дня погибли более полутысячи человек

В Сирии со времени объявления режима прекращения огня между войсками президента Башара аль-Асада и оппозиционными группами с 27 февраля за 23 дня погибли 530 человек в тех районах, где стороны должны соблюдать перемирие.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека.

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В то же время в районах, на которые не распространяется действие соглашения о соблюдении перемирия, было убито 1 тыс. 279 человек.

Частичное перемирие не распространяется на действия, которые могут вестись против боевиков "Исламского государства" и против связанного с "Аль-Каидой" "Фронта ан-Нусра". Это соглашение о перемирии уже действует в течение более трех недель и должно способствовать мирным переговорам в Женеве между действующим правительством и оппозиционными группами в Сирии.

Специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что отсутствие прогресса в вопросе будущего аль-Асада может поставить под угрозу нынешнее уменьшение уровня насилия.

Как сообщал УНИАН, в течение первой недели действия режима прекращения огня в охваченной войной Сирии погибло 135 человек.

В то же время на территориях страны, на которые не распространяется действие соглашения о прекращении огня, погибло 552 человека.

27 февраля в Сирии вступил в силу режим прекращения огня. 29 февраля ООН заявляла, что стороны в основном соблюдают соглашение о прекращении огня.

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Действие соглашения о прекращении огня в Сирии не распространяется на "Исламское государство" и "Фронт ан-Нусра", которые признаны Советом безопасности ООН террористическими группировками.

В вооруженном конфликте в Сирии почти за пять лет боевых действий погибло более 250 тыс. человек, 13,5 млн сирийцев покинули свои дома.