Асад пообещал соблюдать условия перемирия в Сирии

В интервью немецкому телеканалу ARD Башар Асад назвал ситуацию в Сирии "гуманитарной катастрофой", а соглашение о перемирии - "лучом надежды" для его страны, передает Би-би-си. Сирийский лидер также обещал оппозиции гарантировать "возвращение к мирной жизни" в случае, если она решит сложить оружие.

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Первое за 5 лет гражданской войны перемирие началось в Сирии 27 февраля. Его подписали все стороны конфликта, кроме экстремистских группировок "Исламское государство" и "Фронт Ан-Нусра".

Обе эти организации признаны террористическими и запрещены во многих странах. Авиаудары по их позициям разрешены и продолжаются.