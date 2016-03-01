Асад пообещал соблюдать условия перемирия в Сирии
15:03, 01 марта 2016Мир
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Президент Сирии Башар Асад пообещал, что власти страны сделают все от них зависящее для соблюдения перемирия.
REUTERS
В интервью немецкому телеканалу ARD Башар Асад назвал ситуацию в Сирии "гуманитарной катастрофой", а соглашение о перемирии - "лучом надежды" для его страны, передает Би-би-си. Сирийский лидер также обещал оппозиции гарантировать "возвращение к мирной жизни" в случае, если она решит сложить оружие.
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Первое за 5 лет гражданской войны перемирие началось в Сирии 27 февраля. Его подписали все стороны конфликта, кроме экстремистских группировок "Исламское государство" и "Фронт Ан-Нусра".
Обе эти организации признаны террористическими и запрещены во многих странах. Авиаудары по их позициям разрешены и продолжаются.
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