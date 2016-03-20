Обама перед визитом в Гавану снялся в кубинском комедийном шоу

Президент США Барак Обама перед визитом на Кубу принял участие в съемках видео с популярным кубинским комедийным актером Луисом Сильвой.

Видеоролик опубликован на странице посольства США на Кубе в Facebook.

По сюжету ролика, герой Сильвы по имени Панфило звонит в метеорологическую службу «Касабланка», чтобы узнать прогноз погоды на время проведения бейсбольного матча между американцами и кубинцами, который пройдет в Гаване в присутствии Обамы, передает Росбалт.

Вместо этого герой Сильвы попадает в Белый дом (Casa Blanca — по-испански), где ему отвечает сам президент. Переборов замешательство, Панфило предлагает американскому лидеру «подхватить» его в аэропорту Гаваны после прибытия на «Москвиче», называя советский автомобиль «нашей (то есть кубинской) версией «Зверя». Имелся в виду бронированный лимузин главы администрации США американской марки Cadillac, который, как считается, может весить порядка 7 тонн.

Кроме того, комик говорит, что на Кубе Обама сможет выпить пива, поиграть в домино и разрешает остановиться у него вместе с Мишель (женой Барака Обамы). Президент США, со своей стороны, провозглашает, что «американский народ и кубинский народ — друзья», и даже произносит несколько фраз на испанском.

Президент США Барак Обама прибывает на Кубу с государственным визитом в воскресенье . Он продлится до вторника. Сопровождать американского лидера будут члены правительства США, конгрессмены, предприниматели, а также его жена и обе дочери.

Визит по праву считается историческим не столько в силу того, что это первая поездка американского лидера на Кубу за почти 90 лет, сколько в контексте восстановления дипломатических отношений между двумя странами, прерванных после революции на острове в 1960 году.