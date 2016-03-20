Катастрофа Boeing в Ростове: на месте крушения завершены поисково-спасательные работы

Поисково-спасательные работы на месте крушения Boeing в Ростове-на-Дону завершены в девять утра по Москве, сообщил в воскресенье первый замминистра МЧС РФ Владимир Степанов, передают РИА Новости.

"Докладываю, Максим Юрьевич, что в 9:00 поисково-спасательные работы завершены", — сказал Степанов на брифинге с участием главы Минтранса РФ Максима Соколова.

Читайте такжеАвария Boeing в Ростове-на-Дону: на место падения прибыли иностранные эксперты

Также он отметил, что на сегодня запланировано оказание помощи Следственному комитету, МАК и представителю компании Boeing, а также мероприятия по изучению частей самолета для определения причин крушения. Кроме того, будет проходить процедура опознания тел погибших и сбора ДНК-материалов, а также оказание помощи родственникам и работа с пассажирами объединенных рейсов, направленных в Краснодар и Минеральные Воды.

Ранее МЧС сообщало, что спасатели повторно проверили место трагедии в поисках фрагментов тел погибших и личных вещей — всего, что может помочь в расследовании авиакатастрофы. Площадь работ составила 11 тысяч квадратных метров. В работах участвовали более 700 спасателей.

Читайте такжеАвиакатастрофа в Ростове-на-Дону: названы имена погибших украинцев, среди них - семья с 5-летним ребенком

Пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в 3.42 в субботу. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы при посадке в условиях плохой видимости. Следственный комитет рассматривает три основные версии крушения: техническая неисправность, сложные погодные условия, ошибка экипажа. На борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли.