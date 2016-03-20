Назарбаев не исключает изменения государственного строя Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не исключает возможности изменения в будущем конституции страны и перераспределения власти в республике, передает корреспондент РБК.

«Изменения должны быть. Президентская система власти в Казахстане существует, речь может идти о перераспределении власти между ветвями власти: президентом, парламентом и правительством. Мы в этом направлении думаем и когда это будет происходить посмотрим по обстановке в экономике, в мире, внутри страны. Если будет такова воля народа, что надо будет переходить на другую систему управления мы очень серьезно будем об этом думать», — заявил президент после того как проголосовал на досрочных парламентских выборах на участке во Дворце школьников в Астане.

Он напомнил, что система власти определена конституцией и для ее изменения потребуется изменение основного закона. ​

В то же время президент заявил, что Казахстан — ​молодое государство и не надо его подгонять на пути демократии. «Подгонять нас не надо, потому что мы другие. В Азии другие отношения, семейные отношения, другая религия, другие возможности между людьми, поэтому всем государствам надо научиться уважать традиции, историю и культуру друг друга», — пояснил он.

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Назарбаев привел в пример США. «Американской истории уже 250 лет и до сих пор развиваются. Мы помним времена, когда женщины не могли голосовать, фермеры, была расовая дискриминация. Эти реформы вы проводили через 150 лет своей государственности, а нам всего 25 лет», — резюмировал президент.