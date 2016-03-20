В Казахстане проходят парламентские выборы

В Казахстане проходят внеочередные выборы в мажилис (нижнюю палату) парламента Казахстана и выборы депутатов маслихатов (местных представительных органов власти), сообщает Газета.ru со ссылкой на Tengrinews.

Участки в большинстве регионов страны открылись в 07:00 по местному времени (03:00 по Киеву). Завершится голосование в 20:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

"За места в нижней палате парламента борются шесть политических партий: правящая "Нур Отан", демократическая "Ак жол", Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП), Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК), народно-демократическая патриотическая "Ауыл" и партия "Бирлик", - говорится в сообщении.

В рамках кампании будет избрано 107 депутатов нижней палаты, в том числе 98 по партийным спискам и еще девять от ассамблеи народа Казахстана.

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Отмечается, что подготовку и проведение выборов осуществляют Центральная избирательная комиссия, 224 территориальные и 9 840 участковых избирательных комиссий, в том числе 65 за рубежом.

В полночь по местному времени (20:00 по Киеву) будет обнародована предварительная информация о количестве проголосовавших и данные экзит-полов.