В центре Стамбула подорвался смертник: есть погибшие и раненые (фоторепортаж)

Еще по меньшей мере семь человек получили ранения, передает РБК со ссылкой на CNN Turk.

По информации издания, бомбу взорвал террорист-смертник. Он произошел на одной из главных пешеходных улиц Стамбула — Истикляль.

Над городом барражируют вертолеты, на месте происшествия работают спецподразделения. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

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Напомним, в центре Анкары утром 18 марта произошла перестрелка. Нападение произошло на автобусной остановке в районе Дикмен. Неизвестный застрелил женщину-полицейского и одного из горожан.