В центре Стамбула подорвался смертник: есть погибшие и раненые (фоторепортаж)
12:04, 19 марта 2016Мир
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В центре Стамбула произошел взрыв, жертвами которого, по предварительным данным, стали два человека.
Еще по меньшей мере семь человек получили ранения, передает РБК со ссылкой на CNN Turk.
По информации издания, бомбу взорвал террорист-смертник. Он произошел на одной из главных пешеходных улиц Стамбула — Истикляль.
Над городом барражируют вертолеты, на месте происшествия работают спецподразделения. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
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Напомним, в центре Анкары утром 18 марта произошла перестрелка. Нападение произошло на автобусной остановке в районе Дикмен. Неизвестный застрелил женщину-полицейского и одного из горожан.
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