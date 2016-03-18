Пентагон впервые выдвинул женщину на пост главы боевого подразделения - ВВС

Генерал Лори Робинсон должна возглавить Северное командование США. Этот пост считается одним из самых высоких в американской армии. Об этом Картер объявил в пятницу, сообщает Русская служба ВВС.

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"Генерал Робинсон, так уж получилось, также будет первой в истории женщиной-главой боевого подразделения", - добавил Картер, выступая в Вашингтоне.

Назначение Робинсон еще должно быть одобрено сенатом.

В декабре прошлого года Пентагон объявил о снятии всех ограничений, связанных со службой женщин в американской армии. Женщинам официально разрешили водить танки, стрелять из минометов и вести пехоту в бой.

США отменили запрет на участие женщин-военнослужащих в боевых действиях еще в январе 2013 года.

Но тогда американское командование оставило за собой право до 2016 года обсуждать список постов, которые останутся недоступными для женщин.