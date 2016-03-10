В Пентагоне заявили, что после их авиаударов исламисты не смогут делать химоружие

Подозреваемого по имени Сулейман Дауд Афари захватили в результате спецоперации в феврале, однако до настоящего времени информация официально не разглашалась, передает Би-би-си.

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Благодаря информации, полученной от Дауда, военным удалось нанести несколько авиаударов, которые "подорвали способность "Исламского государства" производить химоружие", объявили в Пентагоне.

"Мы считаем, что информация, которую нам удалось получить, позволит нам провести дополнительные операции", - заявил Питер Кук.

По сообщению газеты New York Times, Сулейман Дауд Афари был опознан в качестве бывшего сотрудника иракского Управления военной промышленности, которое действовало при режиме Саддама Хусейна и занималось разработкой химического оружия, которое применялось против курдов в 1980-е годы.