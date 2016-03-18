Россия бомбит позиции боевиков ИГИЛ в сирийской Пальмире – Минобороны РФ

По данным Минобороны РФ, Россия, после частичного вывода своих войск из Сирии, продолжает активно помогать сирийской армии в боях за город Пальмира, захваченный боевиками из джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ), пишет DW.

Отмечается, что российские самолеты ежедневно совершают 20-25 боевых вылетов.

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По данным Минобороны РФ, что при поддержке российской авиации подразделения сирийской армии установили контроль над господствующими высотами и основными дорожными направлениями, перерезали пути подвоза боеприпасов и материальных средств боевикам. Также отмечается, что "созданы условия для окружения и окончательного разгрома вооруженных формирований ИГ в Пальмире".

Как сообщал УНИАН, 14 марта Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта.