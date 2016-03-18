Британия подпишет оборонное соглашение с Украиной - The Telegraph

Соглашение будет подписано на 15-летний срок, передает The Telegraph.

Как заявил глава минобороны Британии Майкл Фаллон, данное соглашение - сигнал его страны о том, что она будет твердо стоять на стороне Украины, защищающей свой суверенитет.

Согласно 15-летнему соглашению между Украиной и Великобританией, британские войска будут принимать участие в совместных учениях, а также проводить обучения украинских военных.

Стоит отметить, что предыдущий договор о военном сотрудничестве между Великобританией и Украиной прекратил свое действие в 2006 году.

Читайте такжеВ Минобороны анонсировали участие подразделений ВСУ в 10 многонациональных ученияхНапомним, вчера Великобритания приняла решение по удвоению помощи Министерству обороны Украины. "Британия приняла решение удвоить помощь. Кроме того, мы продолжим оказывать совещательную помощь. Это предусмотрено и подписанным сегодня Меморандумом в сфере обороны, который открывает для нас ряд новых возможностей, новых проектов. И мы с нетерпением ожидаем начала реализации этих проектов", - сообщила министр по вопросам Вооруженных сил Великобритании.