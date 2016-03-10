КНДР запустила две баллистические ракеты
05:19, 10 марта 2016Мир
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Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Запуск был произведен в районе города Вонсан на западном побережье, откуда ранее КНДР уже производила запуски.
Ракеты были запущены в сторону моря, пролетели около 500 километров, после чего упали в воду.
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Как сообщал УНИАН, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР уменьшила ядерные боезаряды, чтобы их можно было разместить на баллистических ракетах.
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