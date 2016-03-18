Критичное письмо Трампу стало самым популярным постом в Facebook

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В своем обращении к кандидату в президенты Брэндон Стэнтон раскритиковал его за пропаганду расистских идей, передает Медуза.

По словам основателя Humans of New York, старающегося избегать политики, выступление против Трампа — больше не политический жест, а моральный.

Читайте такжеГлава Мексики сравнил республиканца Трампа с Гитлером и Муссолини «Я журналист, мистер Трамп. И за последние пару лет я сделал обширные интервью с сотнями мусульман на улицах Ирана, Ирака и Пакистана. Я разговаривал с сотнями беженцев из Сирии и Ирака в семи разных странах. И я могу подвердить: кто полон ненависти, так это вы», — написал Стэнтон.

An Open Letter to Donald Trump:Mr. Trump,I try my hardest not to be political. I’ve refused to interview several of... Posted by Humans of New York on Monday, March 14, 2016

Как сообщал УНИАН, претендент на участие в президентской гонке в США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что его сторонники "взбунтуются", если его партия откажет ему в номинации, несмотря на его успехи на праймериз.