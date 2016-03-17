Трамп угрожает "бунтом" своих сторонников

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

Ранее некоторые республиканцы дали понять, что будут готовы к избранию кандидата на предвыборном съезде, где голосовать будут партийные деятели, а не избиратели.

Такой вариант возможен только в случае, если Трамп не сможет заручиться поддержкой 1 237 делегатов, необходимых для номинации.

Пока неясно, сможет ли он преодолеть этот порог до съезда.

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"Я представляю колоссальное число - много, много миллионов людей, многие из которых будут голосовать впервые, - сказал Трамп в эфире телеканала CNN. - Если лишить их права голоса... Думаю, что будут такие проблемы, которых еще не видели".

Трамп заручился поддержкой по меньшей мере 646 делегатов и является фаворитом на многих предстоящих праймериз, однако его соперники - сенатор от штата Техас Тед Круз и губернатора Огайо Джон Кейсик - ослабляют его триумф.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент Мексики Пенья Ньето раскритиковал идею кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа отделить две страны стеной, и заявил, что Трамп пошел путем диктаторов ХХ века Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.