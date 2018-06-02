Вернуться за поребрик: Почему Россия выводит войска из Сирии

На встрече с министрами обороны и иностранных дел Российской Федерации президент РФ Владимир Путин аргументировал решение вывести основную часть российской военной группировки из Сирии тем фактом, что российские войска, в целом, выполнили свою задачу. Однако, по его словам, пункты базирования российских вооруженных сил в Тартусе (морской) и Хмеймиме (авиационный) будут функционировать в прежнем режиме и должны быть надежно защищены с суши, моря и воздуха.

Кроме того, по информации российских СМИ, продолжат свою работу в Сирии российские военные советники и специалисты по вооружению, которые оказывают помощь войскам Башара Асада. Помимо военных советников, в Сирии останутся российские военнослужащие из штабных, обеспечивающих структур и ряд других специалистов. Всего же в стране останутся порядка тысячи российских военных.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков немногим позже отметил, что решение о выводе российских войск из Сирии нельзя считать результатом переговоров, оно было принято лично президентом РФ: «Это решение президента России и главнокомандующего на основе данных по итогам работы российского контингента в Сирии. Это не было предметом переговоров (с зарубежными коллегами), это было решение президента России».

Директор аналитической группы DA VINCI Анатолий Баронин отмечает, что важным фактором для решения о выводе войск Россией из Сирии стало то, что задачи, которые ставились перед российской группировкой в Сирии, выполнены. То есть, режим Башара Асада сохранен в условиях, когда США и союзники настаивали на его свержении режима и поддержке сирийской оппозиции.

Еще одним фактором, по его словам, стало то, что дальнейшее участие России и удары российской группировки в Сирии не способны решить вопрос с ИГИЛ. Поэтому, на сегодня, РФ выгоднее частично свернуть миссию в Сирии, поскольку продолжение работы против ИГИЛ не принесет никаких результатов.

Баронин считает, что для эффективной борьбы с ИГИЛ необходимо развертывание сухопутной группировки, а это будет связано с достаточно серьезным изменением сил в регионе и, таким образом, увеличению потерь российских военнослужащих. Тем более, каждый день «работы» РФ в Сирии обходится ей в сумму около 2,5 млн долларов. В условиях кризиса это достаточно накладно для российского бюджета, поэтому Россия выбирает внешнее, видимое сворачивание миссии. «Однако мы понимаем, что группировки, которые дислоцируется на авиабазе в Хмеймиме и на военно-морской базе в Тартусе, будут продолжать действовать, для этого им нужны подразделения снабжения, логистики, охраны и прикрытия. Соответственно, мы понимаем, что сворачивание будет только частичным, основные силы и средства РФ в Сирии будут сохранены, и это будет гарантией для режима Башара Асада, чтобы сирийская оппозиция и силы, близкие к ИГИЛ не разворачивали наступление на подконтрольной Асаду территории в районе Латакии», - убежден он.

Что же касается дальнейшей ситуации на Донбассе, по словам Баронина, частичный вывод российских войск из Сирии не имеет прямого влияния на изменение обстановки на востоке Украины. «Силы и средства, задействованные в операциях РФ в Сирии не тождественны тем, которые используются Россией на Донбассе. Активизация боевых действий в зоне АТО зависит исключительно от политического решения Кремля», - отмечает он.

Финт войсками

По мнению директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, для России сегодня первоочередной задачей на Донбассе является замораживание конфликта. «Непосредственно сегодня я не считаю, что у Путина есть возможность начать эскалацию войны на Донбассе. С другой стороны, ситуация в Сирии свидетельствует о нескольких тенденциях. Во-первых, Россия демонстрирует свою истощенность, фактически подтверждает свою истощенность войной. Во-вторых, Россия нуждается в маневрах и это (вывод войск из Сирии - УНИАН) один из маневров, главной целью которого является отвод внимания от истинных намерений России», - считает он.

В данном случае речь идет скорее о прекращении активной фазы войны, бомбежек в Сирии, чем о выводе войск, поскольку военные базы там остаются, отмечает эксперт. При этом, по его мнению, в Сирии остается достаточное количество российских войск, чтобы, при необходимости, продолжать вести войну.

Главный вопрос для Украины, по словам Бадрака, заключается в том, связан ли возможный выход российских войск из Сирии с определенными договоренностями России с Западом. «Вызывает беспокойство то, что на фоне прекращения войны России в Сирии мы видим ужесточение позиции некоторых западных государств в отношении Украины и большей лояльности к России. В частности, в данном случаен я говорю о Германии, и фактическом вынуждении со стороны Германии и Франции проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса», - сетует эксперт.

К этому можно добавить, что выход России из Сирии является желанием или совпадает с интересами США, а также совпадает с интересами Турции. Таким образом, Путин пытается избежать экстремальных рисков, в частности, столкновений с Турцией и арабскими игроками в этом регионе.

Бадрак полагает, что ситуация в Сирии должна заставить Украину больше внимания уделить подготовке к возможной войне с Россией. Чем лучше Украина будет готова к войне с Россией, в том числе, к полномасштабной, бесконтактной - тем меньше шансов, что Россия такую войну развяжет. «Я согласен с тем, что с выводом определенного количества войск из Сирии, риск для Украины непосредственно возрастает. Я не думаю, что это может проявиться в ближайшие дни или ближайший месяц, потому что, на сегодняшний день, Путину выгодней вывести здесь все в политическую плоскость и решить задачу путем реализации искусственных выборов и искусственного продвижения лояльных к себе людей на руководящие посты в оккупированных регионах», - считает Бадрак.

Сигналы Кремля

Политолог-международник, бывший директор информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что Россия хочет максимально кристаллизировать свои тактические успехи, достигнутые в Сирии, и вовремя сократить свое военное присутствие, застолбив имидж победы. Поскольку военное вмешательство России, вопреки прогнозам, позволило Путину решить основные задачи. Во-первых, он стал ключевым посредником в мирном процессе в Сирии, (Россия признана всеми и, в первую очередь, США важнейшим игроком в этом региональном конфликте и сейчас налажен прямой диалог с Вашингтоном по этой тематике, что не позволяет говорить о какой-либо изоляции России в связи с событиями в Украине).

Во-вторых, укреплен режим Асада. Правда не настолько, чтобы позволить ему победить в этой войне (что, в принципе, Москве и не нужно). Кремлю, в первую очередь, необходимо было не дать ему проиграть. А дальше в Кремле понимают, что последующая помощь России Асаду самолетами, солдатами и деньгами для достижения победы - абсолютно абсурдна. Поэтому вывод войск из Сирии – это сигнал Дамаску, что нужно идти на компромиссы. «Асаду не дали потерпеть разгромное поражение, но и воевать за него дальше бесконечно долго Россия не собирается», - считает Волошин.

Кроме того, вывод российских войск – это сигнал Ирану, который является единственной страной, заинтересованной в полной победе Асада. Россия, мол, не будет воевать за интересы Ирана в Сирии, поскольку Тегеран упорно не собирается содействовать повышению цен на нефть и, напротив, одобрил повышение добычи нефти в стране на 500 тысяч баррелей в сутки.

Еще один фактор вывода войск России, по словам Волошина, это предложение для США начать создавать единую общую коалицию для борьбы с ИГИЛ. Поскольку до сих пор Россия в Сирии односторонне воевала, в большинстве случаев, не против ИГИЛ, а против других групп оппозиции, что осуждалось Западом. И такое вмешательство России привело только к углублению миграционного кризиса, дополнительным жертвам. Теперь же, если основные войска России выйдут из Сирии, Россия сможет включится в ту же коалицию с США, арабскими странами, которые воюют с ИГИЛ.

«Принуждение» к миру

По мнению эксперта, в Сирии сложилась определенная ситуация, когда конфликтующие стороны фактически «принуждают» к миру. То есть, оппозиция достаточно ослаблена, и Асад не слишком усилен, чтобы победить. «Если исходить из того, что в Сирии есть умеренная оппозиция, и она на что-то влияет, она вынуждена вести переговоры с Асадом. С другой стороны, и Асаду, который заявлял, что будет воевать до победного конца, Москва посылает сигнал, что мы за тебя воевать не будем, поэтому нужно договариваться», - считает Олег Волошин.

Один из вероятных сценариев развития событий – Сирия превратится в федерацию.

«Основной вопрос заключается в том, найдется ли у международного сообщества мудрость и желание для того, чтобы объединить силы и совместно разгромить ИГИЛ. Поскольку без уничтожения ИГИЛ с помощью наземной операции, война в Сирии еще не скоро закончится. С трудом верится, к сожалению, в скоординированные какие-то действия сирийской правительственной армии и умеренной оппозиции, которые могли бы проводить наземную операцию под прикрытием американской, российской или арабской авиации», - отмечает эксперт.

«Россия достигла прорыва внешнеполитической изоляции и совершила этот прорыв за счет применения сил межродовой группировкой, которая была сформирована в Сирии за короткое время и достаточно эффективно использована», - отмечает экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В этой связи, по его словам, следует считать, что Россия достигла главной задачи, которую ставила перед собой в Сирии.

Вместе с тем, по мнению эксперта, из-за своих действий в Украине Россия попала в тяжелую ситуацию и продолжает искать пути выхода из нее, пытаясь сохранить лицо. «Вести две войны (в Украине и Сирии – УНИАН) Россия, даже будучи достаточно мощной в военном плане государством, длительное время не способна. Это большие затраты, и здесь нужно было вовремя остановиться, уменьшить их, что и было сделано таким образом», - утверждает Романенко.

«Путин хочет сосредоточится на Украине в плане продвижения по политической части Минска-2, в частности, по выборам на оккупированном Донбассе, на которых настаивают Германия и Франция. И решить этот вопрос в выгодном для России свете. Здесь Путин сосредоточит все свои ресурсы в широком спектре, в том числе, и военные», - уверен генерал.

По его словам, после вывода войск из Сирии вероятность обострения ситуации на Донбассе возрастает: «Но это не говорит о том, что войска из Сирии будут задействованы в Украине, это говорит о том, что военный ресурс можно сосредоточить конкретно на Украине».

Константин Гончаров