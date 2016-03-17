Турция не вступит в ЕС в ближайшие 10 лет - президент Еврокомиссии Юнкер
13:32, 17 марта 2016Мир
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Турция не станет членом Евросоюза в течение ближайших 10 лет.
REUTERS
Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Handelsblatt, передает "ЕвроПравда". "В настоящее время Турция не готова к вступлению", - отметил он.
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"Я думаю, что это (членство в ЕС) не будет иметь место в течение следующей 10 лет", - конкретизировал Жан-Клод Юнкер.
Ранее премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Турция готова стать членом Евросоюза.
В то же время канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Турции перед вступлением в ЕС нужно еще очень много сделать.
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