Турция не вступит в ЕС в ближайшие 10 лет - президент Еврокомиссии Юнкер

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Handelsblatt, передает "ЕвроПравда". "В настоящее время Турция не готова к вступлению", - отметил он.

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"Я думаю, что это (членство в ЕС) не будет иметь место в течение следующей 10 лет", - конкретизировал Жан-Клод Юнкер.

Ранее премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Турция готова стать членом Евросоюза.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Турции перед вступлением в ЕС нужно еще очень много сделать.