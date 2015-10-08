Меркель выступила против членства Турции в Евросоюзе

Как сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News, об этом Ангела Меркель сказала в эфире немецкого общественного вещателя ARD. "Я всегда была против членства (Турции) в ЕС, президент Реджеп Тайип Эрдоган это знает, и я все еще против", - подчеркнула канцлер Германии.

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Ангела Меркель была ярым противником вступления Турции в ЕС до того, как она пришла к власти в 2005 году, пропагандируя "привилегированное партнерство" вместо полноправного членства.

В то же время она избегала этого термина в течение последних лет, поддерживая переговоры Брюсселя и Анкары о членстве.

Кроме этого, Ангела Меркель заявила, что помощь Турции нужна, чтобы остановить поток мигрантов в Европу. Во время визита президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в Брюссель 5 октября европейская сторона предложила Турции проект плана действий, в соответствии с которым будет предложено больше финансирования для сирийских и иракских беженцев, которые сейчас живут в Турции.

Напомним, Турция является кандидатом на вступление в ЕС, но ее членство блокируется рядом европейских государств, которые считают, что Анкара не придерживается ключевых демократических стандартов Евросоюза.

Турция подписала Соглашение об ассоциации с ЕС еще в 1960-х годах (о зоне свободной торговли – в 1996 году).