Бывший дворец Чаушеску в Бухаресте открыли для туристов

Расположенное в Бухаресте здание было закрыто для публики на протяжении последних 26 лет, однако большая часть интерьеров сохранилась нетронутой, хотя и пришла в запустение, отмечает Lenta.ru.

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Дворец, в котором жил румынский диктатор со своей супругой Еленой, был построен в середине 1960-х годов. В нем 80 комнат, есть бассейн, кинотеатр, винный погреб и оранжерея, где сейчас живут 3 павлина.

Стоимость посещения дворца составляет 30 леев (около 40 грн).

Николае Чаушеску был президентом Румынии с 1965 по 1989 год. Он был свергнут в ходе революции и бежал из Бухареста, однако схвачен армией и предстал перед трибуналом. Ему предъявили обвинения в преступлениях против государства и геноциде собственного народа. 25 декабря 1989 года Николае Чаушеску вместе с супругой расстреляли.