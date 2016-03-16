Папа Франциск призвал Европу открыть мигрантам сердца и двери

Об этом он заявил на площади Святого Петра в Риме, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters. "Сколько наших братьев в эти дни переживает настоящие драматические ситуации в изгнании, вдали от своей родины. В их глазах все еще стоят развалины их домов", -отметил он.

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"У них страх в сердцах и, к сожалению, часто, боль от потери своих близких", - подчеркнул Папа Франциск.

"Сегодня мигранты страдают на улице, без еды, и не могут войти. Они не чувствуют себя желанными", - подчеркнул он, хваля "нации и лидеров, которые открывают свои сердца и двери".

"Как это возможно, что столько страданий может обрушиться на невинных мужчин, женщин и детей? ... Они там на границе, а столько дверей и столько сердец закрыты", - сказал Папа Римский.

Ранее Папа Римский заявил, что наплыв мигрантов не должен угрожать европейским ценностям.