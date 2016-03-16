Керри намерен обсудить с Путиным в Москве ситуацию в Сирии
Госсекретарь США Джон Керри намерен на следующей неделе прилететь в Россию, чтобы обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в Сирии после вывода оттуда основной части контингента российских ВКС.
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Как отметил Керри, с выводом российских войск из Сирии и заключением перемирия, вступившего в силу 27 февраля, в сирийском мирном процессе "настал очень важный этап".
"Сегодня, когда мы встречаем пятую годовщину этой ужасной войны, вполне возможно, что у нас появилась лучшая за много лет возможность положить ей конец", - заявил Керри.
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Представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление Керри, сказав, что "возможность визита госсекретаря США Джона Керри в Москву прорабатывается".
Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта.