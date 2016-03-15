"О победе над терроризмом говорить рано": Россия пообещала и дальше бомбить объекты ИГИЛ в Сирии

Об этом заявил замминистра обороны РФ статс-секретарь Николай Панков на авиабазе Хмеймим, передает РИА Новости.

"Достигнуты определенные положительные результаты. Появился реальный шанс положить конец многолетнему противостоянию и насилию. Однако о победе над терроризмом говорить пока рано. Российская авиагруппа имеет задачу продолжить нанесение ударов по объектам террористов", - отметил он.

Читайте такжеМинобороны России опубликовало видео, как его самолеты покидают СириюНапомним, вечером 14 марта на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу Путин распорядился начать вывод основных российских сил из Сирии 15 марта.

Позже на сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорилось о звонке Путина Асаду, в ходе которого российский лидер и рассказал ему о своем решении.

Как пояснил Песков, речь идет о начале вывода российской группировки, но летная база в Хмеймиме и военно-морская база Тартусе в Сирии останутся.