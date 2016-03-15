У Жириновского предложили признать преступной деятельность Горбачева и Ельцина

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на имеющийся в распоряжении агентства документ.

В тексте постановления предлагается дать оценку на государственном уровне итогам правления Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, признав их "преступными и деструктивными". "Развал СССР, межнациональные распри, многочисленные вооруженные конфликты, рост показателей заболеваемости, смертности, количества алко- и наркозависимых людей, катастрофического падения уровня жизни миллионов граждан в 90-ые годы прошлого века - все это произошло не случайно", - утверждают либерал-демократы.

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По их мнению, страна пережила сильнейший кризис в своей истории. "Это стало результатом противоречивых и непоследовательных решений и действий, принятых и реализованных руководителями страны - сначала - М.С. Горбачевым, затем Б.Н. Ельциным", - говорится в тексте.

Таким образом, отмечается в проекте, "негативная политика "перестройки" и "ельцинских реформ" ухудшила как ситуацию внутри страны, так и положение нашего государства на международной арене".

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Для принятия проекта заявления необходимо 226 голосов из 450 депутатов Госдумы. Во фракции ЛДПР насчитывается 56 депутатов.

Как заявил «РИА Новости» сам Горбачев, этот проект направлен на поддержание напряженности в обществе. При этом он уточнил, что не будет предпринимать никаких ответных шагов.

«Распустить эту партию. Вот они занимаются, чтобы поддерживать напряжение в обществе», - цитирует агентство слова бывшего президента СССР. «Я ничего не буду делать», - пояснил Горбачев в ответ на вопрос, намерен ли он обратиться в суд.