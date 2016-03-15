КНДР отрабатывает нападение на Южную Корею

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на правительственные источники.

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Тренировки сфокусированы на уничтожение ключевых публичных учреждений в Сеуле и являются частью того, что КНДР называет "операцией по освобождению Сеула", пишет Украинская правда.

В субботу Пхеньян угрожал напасть на Сеул, после того как Южная Корея и США провели совместные учения на подводных лодках вблизи восточного прибрежного города Южной Кореи Пхохан.

Ранее Северная Корея пригрозила Соединенным Штатам и Южной Корее "превентивным ядерным ударом справедливости".

Военные учения называются "явными тренировками ядерной войны", которые угрожают суверенитету Северной Кореи. КНДР грозит общим наступлением в ответ даже на малейшие военные действия".