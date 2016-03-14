В Бразилии прошли массовые акции протеста против президента Дилмы Руссефф (фото)

Глава государства, чей формальный срок завершается в конце 2018 года, столкнулась с громким коррупционным скандалом и рецессией в экономике. Руссефф призвала демонстрантов сохранять мирные намерения, сообщает Deutsche Welle.

По данным бразильского издания Folha S. Paulo, в столице страны Бразилиа протестуют около 100 тысяч человек, организаторы заявляют о 200 тысячах участников акции в Рио-де-Жанейро. В целом по стране в акциях протеста в 350 городах ожидается участие около миллиона граждан. "Fora Dilma (Дилму прочь! - Ред.)", - скандируют протестующие.

Читайте такжеПрокуратура Бразилии предъявила обвинения бывшему президенту страны

Многие из них надели футболку национальной сборной Бразилии по футболу или же накинули на плечи желто-зеленые флаги. В Рио -де-Жанейро толпа возле известного пляжа Копакабана пел национальный гимн, а также напевал мелодии самбы.

Как сообщал УНИАН, в августе 2015 года десятки тысяч протестующих вышли на улицы бразильских городов с требованием импичмента президента Дилмы Руссефф. Демонстранты, многие из которых одеты в зеленые и желтые цвета бразильского флага, говорили, что авторитет Руссефф омрачен коррупционным скандалом вокруг государственного нефтяного гиганта, компании Petrobras. В декабре против Дилмы Руссефф начата процедура импичмента.