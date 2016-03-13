Россия закрыла офис ООН по правам человека в Москве - СМИ

Дипломатическая миссия России в Женеве подтвердила, что офис ООН по правам человека в Москве закрывается, сообщает Радио Свобода со ссылкой на российское государственное информагентство.

Ранее комиссар ООН по правам человека Зейд бин Раад аль-Хусейн выразил опасения относительно возможности закрытия московского представительства.

Посол России Алексей Бородавкин заявил, что "мы (Россия) не видим ничего необычного" в закрытии московского офиса правозащитников.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека не обнародовало немедленной реакции на это решение, принятое в ходе все возрастающего подавления протестов в России.

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Отмечается, что в этой стране сложнее становится работа правозащитников, независимых журналистов, становятся невозможными общественные дискуссии.