В итальянских Альпах при сходе лавины погибли по меньшей мере четыре человека

18:27, 12 марта 2016
Мир
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По меньшей мере четверо человек погибли во время схода лавины в итальянских Альпах, спасатели ищут других пропавших альпинистов, которые могли оказаться под снегом.

лавина / alp.org.ua

Лавина сошла на высоте более 3 тысяч метров в Монте Невосо в Южном Тироле, возле границы с Австрией, сообщает Русская служба би-би-си.

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Спасатели разыскивают пропавших с помощью вертолетов и поисковых собак. Под сошедшей с гор снежной массой могли оказаться около 10 человек.

Лавины в Альпах - нередкое явление. На прошлой неделе пять лыжников из Чехии стали жертвами лавины в австрийском Тироле.

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