В итальянских Альпах при сходе лавины погибли по меньшей мере четыре человека

Лавина сошла на высоте более 3 тысяч метров в Монте Невосо в Южном Тироле, возле границы с Австрией, сообщает Русская служба би-би-си.

Читайте такжеВ австрийских Альпах сошла лавина – погибли пятеро граждан Чехии

Спасатели разыскивают пропавших с помощью вертолетов и поисковых собак. Под сошедшей с гор снежной массой могли оказаться около 10 человек.

Лавины в Альпах - нередкое явление. На прошлой неделе пять лыжников из Чехии стали жертвами лавины в австрийском Тироле.