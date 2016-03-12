В итальянских Альпах при сходе лавины погибли по меньшей мере четыре человека
18:27, 12 марта 2016Мир
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По меньшей мере четверо человек погибли во время схода лавины в итальянских Альпах, спасатели ищут других пропавших альпинистов, которые могли оказаться под снегом.
Спасатели разыскивают пропавших при помощи вертолетов и поисковых собак / alp.org.ua
Лавина сошла на высоте более 3 тысяч метров в Монте Невосо в Южном Тироле, возле границы с Австрией, сообщает Русская служба би-би-си.
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Спасатели разыскивают пропавших с помощью вертолетов и поисковых собак. Под сошедшей с гор снежной массой могли оказаться около 10 человек.
Лавины в Альпах - нередкое явление. На прошлой неделе пять лыжников из Чехии стали жертвами лавины в австрийском Тироле.
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