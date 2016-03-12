Евросоюз опубликовал решение о продлении санкций против граждан и компаний РФ

Об этом говорится в Официальном журнале ЕС. "Решение должно вступить в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ БПП считают, что Европа должна продолжать политику санкций против РоссииТаким образом, официально решение о продлении санкций за нарушение территориальной целостности Украины вступит в силу 13 марта.

В Официальном журнале указан список лиц и компаний, против которых применяются ограничительные меры.

В частности, в список из 146 лиц за нарушение территориальной целостности вошли Сергей Аксенов, Владимир Константинов, Рустам Темиргалиев, Алексей Чалый, Петр Зима, Сергей Цеков, Виктор Озеров, Андрей Клишас, Александр Тотоонов, Олег Пантелеев, Александр Витко, Елена Мизулина, Олег Савельев, Андрей Пургин, Денис Пушилин, Сергей Цыплаков, Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Козюра, Вячеслав Пономарев, Олег Царев, Александр Бородай, Александр Калюсский, Александр Хряков, Николай Козицын, Александр Ткачев, Екатерина Губарева, Мирослав Руденко, Геннадий Цыпкалов и Андрей Пинчук.

Также в список вошли Андрей Родкин, Михаил Шеремет, Светлана Журова, Сергей Козьяков, Олег Акимов, Дмитрий Семенов, Олег Бугров, Алексей Мильчаков, Арсений Павлов (Моторола), Эдуард Басурин, Александр Шубин, Сергей Игнатов, Екатерина Филиппова, Евгений Мануйлов, Ольга Беседина, Аркадий Бахин, Андрей Картаполов.

В список компаний и объединений вошли: Государственное предприятие "Черноморнефтегаз", порт "Феодосия", так называемое "Народное ополчение Донбасса", "Севастопольский морской торговый порт", "Керченский морской торговый порт", Государственное предприятие "Универсал-Авиа", санаторий "Нижняя Ореанда", аграрное объединение "Массандра", институт винограда и вина "Магарач", завод шампанских вин "Новый свет", Российский национальный коммерческий банк.