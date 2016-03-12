Германия планирует существенно увеличить численность Бундесвера

Об этом сообщает украинская редакция "Немецкой волны" со ссылкой на местные СМИ. По их данным, количество военнослужащих увеличится на 7 тыс. Кроме того, возрастет и численность гражданских служащих - на 3 тыс. лиц.

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Отмечается, что план, который обнародуют в ближайшее время, соответствует недавним заявлениям уполномоченного Бундестага по делам военнослужащих Ганса-Петера Бартельса, который в декабре 2015 года заявил о необходимости увеличить численность немецкой армии по меньшей мере на 7 тысяч человек, учитывая развертывание международных конфликтов.

По его словам, необходимо достичь предела хотя бы в 185 тыс. военнослужащих, предусмотренного начатой в 2010 году реформой Бундесвера.