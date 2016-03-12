Умер один из лучших клавишников в истории рок-музыки Кит Эмерсон

По информации, которую подтвердила полиция в Санта-Монике, штат Калифорния, Эмерсон умер в результате огнестрельного ранения головы. Полиция называет основной версией - самоубийство, передает Би-би-си.

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"С прискорбием сообщаем, что Кейт Эмерсон скончался минувшей ночью в своем доме в Санта Монике, Лос Анжелес, в возрасте 71 года", - написали на официальной странице группы в Фейсбуке участники ELP.

Они попросили уважать личную жизнь и горе семьи умершего.

Кит Эмерсон прославился как один из лучших клавишников своего времени, а группа, в составе которой также играли гитарист и вокалист Грег Лейк и барабанщик Карл Палмер считается одной из самых знаменитых в прогрессив-роке. Она оказала большое влияние на многих исполнителей, причем в самых разных жанрах, включая тяжелый металл.

Группа ELP выпустила 9 альбомов, плюс еще один с барабанщиком Кози Пауэллом.

Кроме того, перед ELP Эмерсон играл в группе The Nice.