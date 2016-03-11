Куба и Евросоюз подписали договор о сотрудничестве
Европейский союз и Куба договорились о нормализации отношений в ходе визита на остров главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
Подписанное новое соглашение позволит ЕС и Кубе, которая до недавнего времени находилась в дипломатической изоляции, возобновить экономическое сотрудничество и взаимопомощь, передает Би-би-си. В настоящее время документ должен быть ратифицирован кубинским правительством и членами Евросоюза.
Читайте такжеСтало известно, когда президент США с супругой посетят Кубу
Отношения ЕС и Кубы были заморожены в 2004 году из-за нарушений прав человека в островном государстве.
В декабре 2014 года года Вашингтон и Гавана договорились о восстановлении дипломатических отношений, которые были заморожены в 1961 году.
21-22 марта президент США Барак Обама посетит Кубу в рамках турне по странам Латинской Америки.
Барак Обама станет первым президентом в истории страны, посетившим островное государство, после Джона Калвина Кулиджа, совершившего визит на Кубу еще в 1928 году.