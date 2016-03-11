В Дании активистов оштрафовали на 6 тысяч евро за помощь мигрантам

Активисты помогли шестерым сирийским мигрантам добраться из датского паромного терминала до моста в Швецию, где они надеялись получить убежище, сообщает ZN.UA со ссылкой на The Loсal. "Для меня это был будто сбор туристов автостопом, - объясняла Зорниг на судебном заседании. – Никто не думал спросить у них документы, удостоверяющие личность".

Суд признал, что двое граждан Дании нарушили миграционное законодательство, которое запрещает помогать иностранцам незаконно передвигаться по территории страны. Супруги должны выплатить 6,5 тыс.евро штрафа. Бывшая глава Национального совета по правам детей Зорниг уверена, что "суду нужен показательный пример, потому что я известный человек". Ее мужа Микаэля Рауно Линдхольма обвинили в том, что он купил сирийцам билеты в Швецию. Сам Линдхольм в суде отметил, что позвонил в полицию и спросил, разрешено ли это законодательством. "Дежурный сотрудник полиции сказал мне, что вопрос хороший, однако не смог на него ответить", - объяснил Линдхольм.

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В сентябре прошлого года Зорниг с мужем подобрали четырех взрослых и двух детей в портовом городке Родбихавн, куда приезжают мигранты из Германии. Они провезли сирийскую семью к мосту Эресунн.

В январе гражданина Дании оштрафовали на 5 тыс. крон за перевозку четырех афганских мигрантов в Швеции. По данным полиции, в Дании обвинили 279 человек за помощь мигрантам в период с сентября 2015 по февраль 2016 года. В 2014 году таких правонарушений было 140. 26 января парламент Дании принял закон, который позволяет изымать ценные вещи у беженцев, в частности обручальные кольца, семейные портреты и "знаки чести". Наручные часы, мобильные телефоны и персональные гаджеты будут приниматься как оплата в центрах для мигрантов.