Гуманитарные организации озвучили число погибших сирийцев в 2015 году

Об этом сказано в совместном докладе 30 гуманитарных организаций, приуроченном пятой годовщине начала конфликта в Сирии, сообщает Deutsche Welle.

По их данным, гуманитарное положение в Сирии за прошедший год резко ухудшилось, 2015 год стал худшим годом в истории сирийского конфликта.

Гуманитарные организации, среди которых Oxfam, Care и Save the Children обвинили ключевые силы, влияющие на ситуацию в Сирии, - Россию, США, Францию и Великобританию в усугублении гуманитарного бедствия посредством военных действий, проводимых ими на территории страны, а также в недостаточно эффективном политическом давлении на стороны сирийского конфликта. Уровень насилия значительно возрос после военного вмешательства России, указано в докладе.

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За 2015 год на территории Сирии погибли не менее 50 тыс. человек. Почти миллион сирийцев вынуждены были бежать, 1,5 млн напрямую зависят от поставок гуманитарной помощи. Разрушены 200 тыс. зданий, что на 20% больше, чем в 2014 году. Были атакованы 112 больниц и других медицинских пунктов, что превышает показатель 2014 года на 44%.

Кроме того, за 2015 год возможности посещать школу лишились еще 400 тыс. сирийских детей. Таким образом, общее число детей, лишенных возможности получить начальное и среднее образование, достигло 2 млн.

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Гуманитарные организации также пожаловались, что лишь 10% автоколонн с гуманитарной помощью могли пересечь линию фронта и доехать до цели. Существенным препятствием для доставки помощи являются российские бомбардировки, подчеркивается в документе. Кроме того, авиаудары РФ уничтожили жилую инфраструктуру в Сирии.

"Нападения на мирных жителей и сотрудников гуманитарных организаций должны прекратиться, - заявил руководитель службы экстренной помощи Oxfam в Сирии Энди Бейкер. - Россия, США, Франция и Великобритания должны действовать сообща и оказывать еще большее давление на стороны конфликта в Сирии, чтобы положить конец преступной блокаде целых городов и регионов". Кроме того, необходимо прекратить поставки оружия воюющим в Сирии сторонам, призвал он.

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Конфликт в Сирии перерос в гражданскую войну в марте 2011 года. Поток мигрантов из этой страны стал самым масштабным с конца Второй мировой войны. Каждый четвертый из 22 млн сирийцев бежал за границу, отмечает агентство dpa. По данным ООН, с начала войны погибли более 250 тыс. человек.