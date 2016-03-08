Мирные переговоры по Сирии начнутся 14 марта – представитель ООН

Об этом 8 марта сообщил его пресс-секретарь, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Хотя переговоры официально возобновятся 9 марта, некоторые участники переговоров будут только прибывать в Женеву 12, 13 и 14 марта", – цитирует агентство пресс-секретаря где Мистури Джесси Шаин.

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Она также сообщила, что на переговоры приглашены те же участники.

Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций начнет очередной раунд мирных переговоров по Сирии 9 марта.