Мирные переговоры по Сирии начнутся 14 марта – представитель ООН
14:38, 08 марта 2016Мир
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Посланник ООН Стаффан де Мистура планирует, что переговоры относительно мирного урегулирования по Сирии по сути начнутся 14 марта.
REUTERS
Об этом 8 марта сообщил его пресс-секретарь, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.
"Хотя переговоры официально возобновятся 9 марта, некоторые участники переговоров будут только прибывать в Женеву 12, 13 и 14 марта", – цитирует агентство пресс-секретаря где Мистури Джесси Шаин.
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Она также сообщила, что на переговоры приглашены те же участники.
Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций начнет очередной раунд мирных переговоров по Сирии 9 марта.
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