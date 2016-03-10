Британские ученые выступили против выхода страны из ЕС

Среди авторов послания — всемирно известный физик-теоретик Стивен Хокинг, три нобелевских лауреата и другие авторитетные представители науки. Все ученые являются членами Лондонского королевского общества, передает Росбалт.

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«В настоящее время многие из наших лучших исследователей приезжают из континентальной Европы. В их числе — и молодые ученые, которые получили гранты от ЕС и решили перебраться на Британские острова. Если Соединенное Королевство покинет ЕС, и больше не будет свободы передвижения ученых между Великобританией и Европой, это станет катастрофой для нашей науки и университетов», — считают авторы письма.

Ранее сообщалось, что число сторонников и противников выхода Великобритании из ЕС почти сравнялось, о чем свидетельствует новый социологический опрос компании YouGov, проведенный для газеты Times. За так называемый Brexit — выход Британии из ЕС — высказались 38% опрошенных, против — 37%.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза назначен на 23 июня.