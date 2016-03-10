Прокуратура Бразилии предъявила обвинение бывшему президенту страны Луису Инасиу Лула да Силва, передает Русская служба Би-би-си.

Как утверждают прокуроры, Лула и его жена не задекларировали находящийся у них в собственности роскошный пентхаус на курорте Гуаруха.

По мнению прокуратуры, официально пентхаус состоит на балансе строительной фирмы OAS, которая была замешана в крупном коррупционном скандале с госкомпанией Petrobras.

Расследование по делу Petrobras, известное как "Операция Автомойка", уже привело к уголовным делам против десятков крупных бизнесменов и функционеров Рабочей партии по обвинениям в причастности к коррупционной схеме на миллиарды долларов.

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Рабочая партия находится у власти в Бразилии с 2003 года - сначала в лице Лулы, а впоследствии - его преемницы Дилмы Русеф.

В рамках очередных следственных действий по этому делу полиция произвела 33 обыска и 11 задержаний в штатах Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Баия.

Следователи полагают, что 70-летний Лула получил около 30 млн реалов (8 млн долларов) в качестве оплаты за свои выступления, а также пожертвований в его благотворительный фонд Институт Лулы.