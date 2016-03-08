Юг Турции обстреляли ракетами с территории Сирии, есть погибшие

Город Килис попал под неоднократные ракетные обстрелы с территории Сирии, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters, который владеет информацией от местных властей. В целом в городе разорвались 8 реактивных снарядов.

Читайте такжеТурецкие военные на границе с Сирией уничтожили предполагаемого боевика ИГИЛ"Первая ракета приземлилась в пустом поле. Потом, когда вокруг места взрыва начали собираться люди, они начали стрелять по этой местности опять", – сообщил мэр города.

"Они стреляли намеренно. Мы догадываемся, что ракеты прилетели с территории, которую контролирует ИГИЛ", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Турции двое полицейских погибли и еще 35 человек получили ранения в результате взрыва автомобиля и удара ракеты курдских боевиков в юго-восточной провинции Мардин.