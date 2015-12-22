Президент Турции пригрозил "закопать" курдских повстанцев "в траншеях"

Большая часть убитых пришлась на города Джизре и Силопи, в которых введен постоянный комендантский час, передает tvrain.ru со ссылкой на Associated Press. Еще несколько боевиков были убиты в провинциях Мардин и Диярбакыр. В правительственном сообщении отмечается, что убитые устанавливали бомбы и копали траншеи.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже прокомментировал эти данные, пообещав "закопать" курдскую "террористическую организацию" и ее сторонников "в траншеях, которые они роют".

Турция находится в состоянии вооруженного конфликта с Рабочей партией Курдистана - организацией, борющейся за создание автономии на границе с Сирией и Ираком. Власти Турции считают курдских повстанцев угрозой безопасности государства.

В настоящее время подразделения сирийских и иракских курдов ведут борьбу с боевиками "Исламского государства" в Сирии, однако Анкара поддерживает только иракских курдов.