Сирийские курды согласились соблюдать перемирие

Об этом говорится в официальном заявлении Сил народной самообороны (СНС), боевого крыла сирийской курдской партии "Демократический союз", сообщает ТАСС.

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Напомним, сирийская оппозиционная коалиция, выступающая против режима действующего президента Башара Асада, поддержала план прекращения огня в рамках договоренностей США и России.

Как сообщал УНИАН, накануне Россия и США договорились о новой попытке установить режим прекращения огня в Сирии, который должен вступить в силу 27 февраля. Авиаудары планируется продолжить по позициям террористических группировок, однако сирийские повстанцы уже заявили, что опасаются российских авиаударов по ним под прикрытием борьбы с терроризмом.