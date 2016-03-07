Чеченские боевики ИГИЛ опубликовали видео казни российского шпиона

Чеченские боевики террористической организации "Исламское государство" опубликовали видео, на котором происходит казнь человека, которого называют российским шпионом, фрагменты видеозаписи опубликовало издание Mirror.co.uk.

На видео видно, как боевики ИГИЛ стоят рядом с человеком, стоящим на коленях на земле в лесу. Через несколько мгновений к его голове подносят пистолет.

Читайте такжеВ результате теракта ИГИЛ около древнего Вавилона погибло 47 человек

Затем оператор фокусируется на теле человека, лежащем на земле. СМИ решили не публиковать данный видеоматериал полностью.

Утверждается, что видео было опубликовано 5 марта. Вероятно, убийство шпиона было осуществлено в Кавказском регионе России.