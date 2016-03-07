В Сиднее мужчина устроил стрельбу на заводе, после чего покончил с собой
12:34, 07 марта 2016Мир
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Вооруженный мужчина устроил стрельбу на заводе в австралийском городе Сидней, после чего застрелился, сообщили местные власти.
REUTERS
Это случилось вскоре после того, как здание, в котором находился мужчина, покинули три человека. Подтверждений о том, удерживались ли они в качестве заложников, не поступало.
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Полицейские ворвались в помещение и обнаружили там мужчину, который к тому моменту уже был мертв. В здании находились еще три человека, которых оттуда вывели. Пока неясно, были они заложниками или прятались от вооруженного мужчины, передает Русская служба ВВС.
По сообщениям местных СМИ, мужчина был вооружен автоматом.
В результате стрельбы погиб один человек, двое получили ранения.
Полиция не считает, что инцидент связан с терроризмом.
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