Очередная стрельба в США: до 4 человек убиты, около 20 ранены в Канзасе

Об этом сообщает Reuters.

Стрелок открывал огонь в нескольких местах. Он начал стрельбу на около 5 вечера по местному времени в городе Ньютон, где застрелил человека за рулем грузовика.

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Вскоре после этого, подозреваемый застрелил человека на другой улице, на пути к своему месту работы в Excel Industries в гороже Хестон, который расположен в 9 милях (14 км) к северо-западу от Ньютона.

Преступник открыл огонь на стоянке предприятия, а затем вошел внутрь здания и продолжил стрельбу.

В департаменте шерифа отметили, что стрелком оказался 38-летний Седрик Форд. Он убил трех или четырех человек и ранили еще около 20 других, прежде чем он был убит властями, сказал шериф.

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Как пишет издание New York Daily News, по словам шерифа, подозреваемый открыл стрельбу из своего автомобиля, а затем, завладев чужим транспортным средством, направился далее на завод.

По данным kwch12, подозреваемый имел криминальное прошлое, связанное с совершением кражи со взломом и по другим обвинениям в 1996 году. Также, по неподтвержденным данным, Форда задерживала полиция в 2008 году.

Исходя из информации на странице подозреваемого в Facebook, Форд был не женат, но у него остались двое маленьких детей. Также он размещал в соцсети свои фотографии с оружием.