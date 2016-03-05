США отправляют на борьбу с ИГИЛ стратегические бомбардировщики В-52

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в оборонном ведомстве, передает "Европейская правда".

Чиновники говорят, что самолеты заменят бомбардировщики В-1, которые наносили удары по позициям ИГИЛ в Ираке и Сирии.

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В-1 вернулись на базы в США в январе для прохождения технического обслуживания. Они принимали участие только в 3% от всех ударных миссий против исламистов, но при этом сбросили 40% от всех бомб и других боеприпасов.

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По сообщению Air Force Times, самолеты В-52 начнут бомбардировки ИГИЛ в апреле. Пока не известно, сколько самолетов будут задействованы в кампании. В-52 базируются в Луизиане и Северной Дакоте.